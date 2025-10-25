Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bursaspor Basketbol'u konuk etti. Çekişmeli başlayan maçta siyah beyazlılar ilk periyodu son saniyede bulduğu üçlükle 22-18 önde kapadı. İkinci 10 dakikada Kartal oyunda üstünlüğünü göstermeye başladı. Soyunma odasına Beşiktaş 44-34 önde gitti. Üçüncü 10 dakikada siyah beyazlılar taraftarıyla birlikte coştu. Final periyoduna 19 sayı farkla 66-47'lik skorla girildi. Son 10 dakikada iki koç genç oyunculara şans verdi. Beşiktaş karşılaşmadan 88-70 kazanırken Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında beşinci galibiyetini aldı. Kartal, bunu 14 sezon sonra başardı.

21 sayı atan Beşiktaşlı Dotson karşılaşmanın en skorer ismi olurken Kamagate 15 sayıyla ona eşlik etti. Bursaspor'da rakip potaya 16 sayı bırakan Parsons takımının en çok skor üreten ismi oldu. 6. haftada Beşiktaş Merkezefendi deplasmanına gidecek. Bursasspor ise kendi sahasında Bahçeşehir'i ağırlayacak.