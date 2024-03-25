141 yıllık gizem. Ölünce sırrı çözülemedi

Kaynak: İHA
141 yıllık gizem. Ölünce sırrı çözülemedi
İspanya’da La Sagrada Familia adlı eserin mimarı tren altında kalarak ölünce sırrı 141 yıldır anlaşılamadı.

İspanya'nın Barselona kentinde yer alan ‘La Sagrada Familia’ adlı dünya eseri gizemini koruyor.

Mimar Antoni Gaudi tarafından yapılan eser vinçsiz olarak görüleceği değerlendiriliyor.

Mimar Antoni Gaudi 1926 tarihinde, eserini karşıdan izlemek isterken trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Mimar Antoni Gaudi La Sagrada Familia'ya defnedildi.

Projenin mimari gizemi ise 141 yıldır çözülemedi. La Sagrada Familia’da şu ana kadar hep vinçler vardı.

Turistler bu bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Kilisenin inşaatının ise 2026 yılında tamamlanacağı öğrenildi.

Kilise, 172,5 metrelik boyuyla dünyanın en yüksek kilisesi olacak.

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