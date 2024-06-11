146 kaçak göçmen yakalandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "3 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında toplam 42 olayda 146 düzensiz göçmen şahıs yakalandı ve 11 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerine yer verildi.