146 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
146 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerinin Van'da yürüttüğü operasyonlar sonucunda 146 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "3 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında toplam 42 olayda 146 düzensiz göçmen şahıs yakalandı ve 11 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

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