15 ay sonra altını uçuşa geçiren gelişme

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD Merkez Bankası (FED)’nın politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikası sonrası altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketlilik başladı.

Altının ons fiyatı bin 962 dolara kadar çıkarken gram altın bin 493, çeyrek altın 2 bin 441, yarım altın 4 bin 883, cumhuriyet altını ise 9 bin 735 TL’den işlem görüyor.

15 AY SONRA İLK KEZ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed) 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tuttu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tuttu.