İklim Zirvesi için Türkiye ve Avustralya ev sahipliği yarışına girdi. İki ülke gelecek seneki zirveyi gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu rekabetin ortasında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerjiden Sorumlu Bakanı Chris Bowen bir açıklama yaptı, "Türkiye'yi ikna edeceğim" dedi.

COP30'da konuşan Bowen, ev sahipliği yapmaya hak kazanmaya kararlı olduğunu söyledi. Bowen, "Biz bunun içindeyiz ve kazanmak için işin içindeyiz. Bu kavga etmeye değer bir konu çünkü COP31 Avustralya'nın çıkarına hizmet ediyor. Bence COP31'in başkanının Avustralya olması Dünya'nın işine gelecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

ERDOĞAN'A MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de, COP31'e başka ülkelerle ortak ev sahipliği yapmak istemediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna etmek için bir süre önce bir mektup gönderen Albanese beklediği yanıtı da alamamıştı.

Birleşmiş Milletler kurallarına göre bu hafta yani COP30'un bitmesiyle birlikte gelecek yılki etkinliğin ev sahipliğinin de belirlenmesi gerekiyor. COP30'da konuşan Avustralya Akıllı Enerji Konseyi'nden Thom Woodroofe da Türkiye'yi suçladı. Avustralya medyasına konuşan Woodroofe, "Türkiye'nin imkansızı istediğini" iddia etti.

Australian Financial Review'a konuşan bir hükümet sözcüsü Avustralya ve Türkiye'nin geri adım atmamasından sonra etkinliğin Almanya'nın Bonn kentinde yapılabileceğini aktarırken Almanya'nın ise buna sıcak bakmadığı kaydedildi.