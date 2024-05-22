15 kişi birbirine girdi. Alım gücü düşen vatandaş barut fıçısı gibi

Aldıkları 3 kuruş maaşla ayın ortasını bile getirmekte zorlanan vatandaşlar, aynı ürünü aynı marketten ertesi gün bile aynı fiyata alamadığından yakınanlar dert küpü olup çıkıyor. En ufak tartışmada bile kaba kuvvete başvurmaktan çekinmiyorlar.

Bunun son örnekleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen trafikteki kavgalarında gözler önüne serildi.

Başakşehir’de iki sürücü arasında kavga çıktı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle birlikte ortam gerildi. Bunun üzerine sürücülerden birisi diğerine yumruklarla saldırmaya başladı.

Yumrukların etkisiyle üstündeki kıyafeti çıkan diğer sürücü de aynı şekilde karşılık verdi. Kavgayı gören diğer sürücüler ise kornalarla olaya müdahale etmek istedi.

15 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Şişli’de ise iki sürücü arasında, trafik kazasının ardından tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte kavga çıktı. İkilinin arasındaki kavga, çevrede bulunan arkadaşlarının da katılmasıyla büyüdü. Yaklaşık 15 kişinin birbirine girdiği kavgayı çevrede bulunan polis ekipleri güçlükle ayırabildi.

Başakşehir’de yine trafik kazası sonrası iki sürücü arasında sinirler gerildi. Birbirlerinin üstüne yürüyen sürücüleri yanında bulunanlar sakinleştirmeye çalıştı. Olayın sakinleştiği anlarda bir sürücü, diğerinin üstüne yürümek isterken sürücüyü yanındaki kadın sakinleştirmeye çalıştı. Küfür ve tehditlerin savrulduğu tartışmada sürücülerin araçlarına binmesiyle son buldu.