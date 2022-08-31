Sedat Peker Nihal Olçok’a olumlu yanıt verdi

Nihal Olçok sosyal medya hesabı üzerinden suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker’i sosyal mdya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, “Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi Sedat Peker’e sesleniyorum. Benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben de bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum… Hem de göründüğümden çok daha fazla.” çağrısında bulundu.

PEKER’DEN CEVAP GELDİ

Peker, Olçok’a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Nihan Olçok hanımefendi tweetinizde yazmış olduğunuz çok değerli sözlere geç cevap yazdığım için lütfen hakkınızı helal ediniz. Çevremdekiler beni hazır cevap ve pratik zekalı bir insan olarak kabul ederler. Ancak sözlerinizin manevi yükü o kadar ağırdı ki şu ana kadar düşünmek zorunda kaldım. Ben Kafkas asıllı Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğuyum. Bizim kültürümüzde şehit aileleri devlet başkanından bile önce gelir. Sizin yorgun olduğunuzu anlatan satırları okumak inanın ki beni çok yordu (ne kadar empati yapsam da sizin hissettiklerinizi anlayamam.)

VEKALETİNİZİ ŞEREFLE KABUL EDİYORUM

Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum. Eğer ki bu ağır yükün altından gelecek zamanlarda kalkamazsam, başarılı olamazsam beni lütfen kınamayın. Ancak elimden gelen her şeyi yapacağıma lütfen inanın (SÖZ NAMUS)”