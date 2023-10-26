15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu tarihlerde çift yönlü trafiğe kapatılacak

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinden dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim’de belli saatlerde çift yönlü ulaşıma kapatılacak.

KAYNAK: AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu tarihlerde çift yönlü trafiğe kapatılacak

1587188617210-ek-fotograflar-15-temmuz-sehitler-koprusundeki-denetimler-havadan-goruntulendi-4261-dhaphoto-5.jpg

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 27 Ekim'de 02.00-07.00 saatleri arasında, 28 Ekim'de 02.00-07.00 arasında, 29 Ekim'de ise 16.00-00.00 arasında çift yönlü trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği açıklamada: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aşağıda belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır.

KÖPRÜNÜN TRAFİĞE KAPATILACAĞI TARİHLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, planlama uyarınca 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece),

28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece),

29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır" dedi.

ETKİNLİK KAPSAMINDA BOĞAZDAN 100 GEMİ GEÇECEK

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Saat 17.00'de başlayacak etkinlikler kapsamında, Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

BAKANLIK HALKI DAVET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İlgili Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü için alınan karar iptal edildi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı
Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma Spor
Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma
Öğrenciler, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren için destek istedi: "Zeren için meydana!" Gündem
Öğrenciler, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren için destek istedi: "Zeren için meydana!"
Daha önce kimse açıklamamıştı. Bakan Kacır TOGG’la ilgili bilinmeyen detayları paylaştı OTOMOTİV
Daha önce kimse açıklamamıştı. Bakan Kacır TOGG’la ilgili bilinmeyen detayları paylaştı
5 bin TL'lik Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Ekonomi
5 bin TL'lik Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
'Kanlı para' marketlere girmeye başladı Gündem
'Kanlı para' marketlere girmeye başladı
Adana’da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu Gündem
Adana’da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu