15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen kişiler için 15 Temmuz mesajlarını sizler için derledik. Peki, 15 Temmuz’da gönderilecek mesajlar neler? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları…

15 TEMMUZ’DA GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

‘’Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.’’

‘’Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.’’

‘’Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!’’

‘’Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.’’

‘’Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)’’

‘’Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.’’

‘’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.’’

‘’15 Temmuz, demokrasiye olan inancımızın en güçlü simgesidir. Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz.’’

‘’15 Temmuz, demokrasimize ve özgürlüğümüze yapılan hain bir saldırıydı. Ancak milletimiz, iradesine ve değerlerine sahip çıkarak zafer elde etti. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz.’’

‘’15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve özgürlüğe olan bağlılığını bir kez daha gösterdiği tarihtir. Şehitlerimizi minnetle anıyor, onların hatıralarını daima yaşatacağız.’’