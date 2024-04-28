Meteoroloji uyardı. Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in güney ilçeleri olan Seyitgazi, Han, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar ve Günyüzü’nde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.
Ani sel baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın yanı sıra ulaşımda aksamaların meydana geleceği beklenen sağanak yağışın saat 16.30-19.30 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.
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