Kolay kolay gözler önüne çıkmayan Caroline Koç öyle bir şey yaptı ki. Herkes hayran kaldı

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Kolay kolay gözler önüne çıkmayan Caroline Koç öyle bir şey yaptı ki. Herkes hayran kaldı
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç yaptığı son hareketle takdir topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

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Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu’nda 14 binden fazla sporcu yarıştı.

Elit atletler kategorisi erkeklerde Faslı Hicham Amghar 59.46'lık derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat 1.06.46'lık derecesiyle ilk sırada geldi.

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Rekorların kırıldığı İstanbul Yarı Maratonu’nda pek çok ünlü isim de yer alırken bir tanesinin yaptığı hareket herkesi hayran bıraktı.

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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Caroline Koç geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de Türk Eğitim Vakfı ile kurduğu ‘Haremlique’ İstanbul 100. Yıl Burs Fonu’na bağış toplamak için maratonda yarıştı.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Caroline Koç’a sosyal medyada övgüler yağdı.

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