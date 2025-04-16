15 Temmuz’un bir numaralısı ilan edilen isim AKP’li çıktı! Belgesiyle paylaşıldı…

12 Punto yazarı Müyesser Yıldız, 15 Temmuz darbesine katıldıkları için 2016’dan beri Ankara Sincan Cezaevi’nde kalan isimlerin oluşturduğu çok sayıda tutuklunun da “faili meçhul” bir şekilde özellikle AKP’ye kaydedildiği iddialarını araştırırken çok çarpıcı bir sonuca ulaştı. Yıldız, darbenin “1 numarası” denilen ve 31 Mart seçimlerinde oy kullanamayan eski Orgeneral Akın Öztürk’ün 2023’ten beri AKP üyesi olduğunu belgeli şekilde iddia etti.

PEK ÇOK İSMİN AKP ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde pek çok ismin habersizce AKP üyesi olarak kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 1 Nisan’da bir paylaşım yapıp AKP’ye üye yapıldığını açıkladı. Bildirici, “Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar. Siyasi ahlaksızlık bu...” diye tepki gösterdi, suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

YILDIZ: DARBENİN “1 NUMARASI” DENİLEN İSMİ AKP ÜYESİ OLDU

12 Punto yazarı Müyesser Yıldız, ise büyük bölümünün 15 Temmuz darbesine katıldıkları için 2016’dan beri Ankara Sincan Cezaevi’nde kalan isimlerin oluşturduğu çok sayıda tutuklunun da “faili meçhul” bir şekilde özellikle AKP’ye kaydedildiği epeydir öne sürüldüğünü belirtirken, şunları dile getirdi:

“Bununla ilgili yaptığımız araştırma sonucunda iddiaların doğru olduğu, dahası öyle inanılmaz bir ismin AKP’ye kaydedildiği ortaya çıktı ki!.. Ama en önemlisini yazalım; darbenin “1 numarası” denilen ve 31 Mart seçimlerinde oy kullanamayan eski Orgeneral Akın Öztürk de 2023’ten beri AKP üyesi olduğunu geçtiğimiz günlerde öğrendi!..”