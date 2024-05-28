15 Yaş ve üstü araç sahipleri dikkat! TESK Başkanından flaş karar geldi

2019 yılında, Türkiye'de uygulanan hurda araç teşvik programı, eski ve kullanım dışı araç sahiplerine 15 bin Türk Lirası'na kadar destek sağlamıştı. Bu programın sona ermesiyle birlikte, hurda araçların geri dönüşümüne olan ilgi azaldı. Şu anda, piyasada yeniden bir hurda araç teşviki beklentisi hâkim durumda.

ARAÇ FİYATLARI ÜÇ KATTAN FAZLA ATTI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşlara çağrıda bulunarak, çevreye ve insan sağlığına zarar veren eski araçların, teşvikler aracılığıyla lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edilerek ekonomiye yeniden kazandırılmasının önemini vurguladı. Palandöken, bu tür bir teşvik sisteminin, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayacağını ve sürdürülebilir bir çevre politikasının önemli bir parçası olabileceğini belirtti.

Palandöken, hurdaya çıkarılan araçlar için vergi borçları ve trafik cezalarının affedilmesi gerektiğini belirtti. Döviz kurlarındaki yükselişin yeni araç fiyatlarını artırdığını ve bu durumun vatandaşları daha eski ve ikinci el araçlara yönlendirdiğini ifade etti. Bu eğilimin, trafikteki riskleri ve kazaları artırabileceğini, ayrıca eski araçların kullanımının akaryakıt tüketimini ve parça ithalatını artırarak ekonomiye zarar verebileceğini vurguladı.

ESKİ ARABALAR İÇİN TEŞVİK VERİLMESİ ŞART

Türkiye'nin hurda ithalatında dünya liderlerinden biri olduğunu ve bu durumun, yerli hurda kullanımını teşvik ederek ve ithalatı azaltarak döviz kaybını önleyebileceğini söyledi. Palandöken, bu tür teşviklerin sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturmanın yanı sıra ekonomik faydalar sağlayacağını da ekledi.

Türkiye'nin yollarında bulunan araç sayısının 26 milyon civarında olduğu ve bu araçların büyük bir kısmının 15 yaşın üzerinde olduğu belirtildi. Çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların kullanımının arttığı günümüzde, Türkiye'nin eski ve hurda araç kullanımının çevresel etkileri konusunda endişeler artıyor. Palandöken, ulaşım sektörünün insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının başlıca kaynağı olduğunu vurgulayarak, eski araçların yüksek egzoz emisyonları ve siyah duman salımının hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Bu bağlamda, şehir içi cadde ve sokaklarda bulunan atıl ve hurda araçlar için vatandaşların teşvik edilmesinin önemine işaret etti.