Polonya'nın Swietochlowice kentinde bir gürültü ihbarı üzerine eve giden polis, 1998'de, henüz 15 yaşındayken ailesi tarafından kaybolduğu söylenen Mirella'yı bir odada "iskelet gibi zayıf" halde, kilitlenmiş halde buldu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Polonya basınından Fakt'ın aktardığına göre Mirella neredeyse tüm hayatını tek bir odada geçirdi. Kadın "Her şey yolunda" dese de polisler ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Mirella'nın enfeksiyon nedeniyle ölmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Komşular, Mirella'yı en son çocukken gördüklerini ve o dönem "sağlıklı ve neşeli" olduğunu anlattı. Bir komşu, "Evden çıkarıldığında yaşlı bir kadına benziyordu. Oysa bir zamanlar benimle oynayan bir çocuktu" dedi.

"FİZİKSEL DEĞİL PSİKOLOJİK OLARAK DA YARALI"

Yetkililer, vucudunda yaraların olan Mirella'nın 27 yıldır hiçkimseyle iletişim kurmadığını aktararak psikolojik rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu belirtti. Ailenin genç kızı neden bir odaya kapatarak ölüme terk ettiği bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.