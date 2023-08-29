15 yaşındaki çocuk bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Kars’ta meydana gelen bıçaklı kavgada 15 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
15 yaşındaki çocuk bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Kars'ın İsmail Aytemiz Bulvarı’nda, M.Ö. ile B.A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle birlikte M.Ö. tartıştığı B.A. tarafından bıçaklandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.’yü ambulansla hastaneye getirdi.

Hastanede tedavi altına alınan M.Ö. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olaydan sonra kaçan B.A.’yı polis kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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