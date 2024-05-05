Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 6-1 biten Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Galatasaray, Sivasspor'u ağırladı.

Cimbom, mücadeleyi 6-1 kazanmayı başardı.

Teknik direktör Okan Buruk, maçı değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

- Baştan sonra iyi başladığımız iyi bitirdiğimiz bir maç oldu. Güzel goller attık. Oyun içerisinde de daha çok top bizdeydi. Bir yandan galibiyete sevindik bir yandan da averaja sevindik. Fenerbahçe'ye karşı hem puan olarak hem averaj olarak öne geçtik. Çok önemli, değerli bir galibiyet. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız. Oyuncularımın performansı çok iyiydi. Rakibimizin bazen 8'li, bazen 9'lu savunma yaptığını biliyoruz.

Savunmada bekleyen bir takım ama doğru işi yaptığınızda pozisyonda veren bir takım. Icardi'nin üzerine yoğunlaşan 3 oyuncu vardı. Oyunun genelinde hareketlendiğimizde ve doğru koşuları yaptığımızda hareketlendi. Hem bek bindirmeleri hem kanatlar çok iyiydi. Icardi ile hep 2-3 kişi bir oynadı. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Öndeki iki oyuncu çok etkiliydi. Girdikleri pozisyonlar vardı ama geçen haftaya göre az pozisyon verdik.

ZIYECH AÇIKLAMASI
- Hep beraber sevinmek hep istediğimiz bir durum. 11 kişi oynuyor, 5 kişi girebiliyor. Oyuncularım bireysel olarak kendi düşünceleri oluyor. Hakim de bugün yıldızlarından biriydi. Hep beraber sevinçlerini yaşadılar. Aile ortamı, çocuklarımızın beraber olması çok büyük keyif veriyor. Oyuncularımızın hep bir arada olmasını çok istiyoruz.

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