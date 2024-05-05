100 bin lira maaş var, çalışan yok

Yaz aylarının gelmesiyle hayvancılıkla geçinen aileler ile çiftçiler, yayla ve meraların yolunu tutuyor ancak işçi bulmakta zorlanıyor.

"100 BİN LİRAYA KADAR MAAŞI VAR ÇALIŞAN BULAMIYORUZ"

Hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyleyen şu an yetişmiş işçi ve çoban bulamadıklarını söyledi. Gerekirse mültecilerin de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilip, tarım ve hayvancılığa eleman olması için devlete çağrıda bulunduklarını ifade eden Sezer çoban olmazsa hayvancılığın da olmayacağını söyledi.

Hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade eden Sezer 100 lira maaşlar sağım hayvan çobanını bulamadıklarını vasıfsız birisinin bile 60 bin liradan 100 bin liraya kadar kazanabileceğini ancak kimsenin çalışmaya yanaşmadığını anlattı.

Cumhurbaşkanına bakanlara ve yetkililere seslenen Sezer, gençlerin zaten kırsalda yaşamak istemediğine dikkat çekerek hayvancılığın sevdirilmesi gerektiğini gerekirse dışarıdan çoban getirilip yetiştirilerek üreticiye işçi sağlanması gerektiğini savundu.

"HAYVANLARIMIZI YAYA OLARAK YAYLAYA ÇIKARMAMIZ YASAKLANDI"

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, hayvan yetiştiricilerinin 1 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında çevre illerdeki mera ve yaylalara yaya gidilmesinin valilik tarafından yasaklandığını hatırlattı.

Göçer hayvancılık yapanların mecburen yaylaya yaya gittiğini, yaylaya çıkma süresinin bir ay geciktirilmesinin ise kendilerini için çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi.