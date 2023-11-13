15 yaşındaki çocuk çaldığı araçla 5 yaşındaki çocuğu öldürdü

Erzurum’da babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıkan Hüseyin P. (15), sokakta oynayan Mehmet Erdem'e (5) çarptı. Erdem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
15 yaşındaki çocuk çaldığı araçla 5 yaşındaki çocuğu öldürdü

Olay, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta meydana geldi. Babasından izinsiz aldığı araçla gezintiye çıkan 15 yaşındaki Hüseyin P., sokakta oynayan 5 yaşındaki Mehmet Erdem'e çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Erdem, ailesi tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Erdem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin P’nin Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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