15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği kanalda hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği kanalda hayatını kaybetti

Hatay'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından serinlemek için kanala giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kurtlusoğuksu Mahallesinde acı bir olay yaşandı. Hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkması ile beraber bölgedeki çocuklar kendilerini sulama kanalına bıraktı. 15 yaşındaki bir çocuğun girdiği sulama kanalı sonu oldu.

Sudan çıkmayan çocuk için yetkililere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri geldi. 15 yaşındaki erkek çocuğun cansız bedeni 9 metre açıklıkta ve 4 metre derinlikte 22 dakikalık çalışma sonucunda bulundu. Bulunan cansız beden morga kaldırıldı.

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