15 yaşındaki ehliyetsiz genç babasından kaçırdığı araçla yakalandı

Kaynak: İHA
15 yaşındaki ehliyetsiz genç babasından kaçırdığı araçla yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekipleriyle süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen olayda, polisin “dur” ihtarına uymayan 15 yaşındaki Mevlüt M., kaçmaya başladı.

Araçta bulunan 2 kişiyi yolun kenarına bırakan sürücü, polisten kaçmaya devam etti. Ara sokaklarda hızla polisten kaçan Mevlüt M.’nin 30 dakika süren kovalamaca sonucunda polis ekipleri tarafından yolu kesildi. Daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Mevlüt M. Polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan Mevlüt M., ehliyetinin olmadığını ve aracı babasından gizli aldığını iletti. Gence, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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