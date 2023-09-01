15 yaşındaki ikiz kardeşler arkadaşlarının annesiyle seviştiklerini itiraf etti

ABD'de polisin her yerde aradığı 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesi olan Ashleigh Watts'ın evindeki yatak odasında çıplak halde bulundu. Çocuk ve ikiz kardeşi, Watts ile cinsel ilişkiye girdiklerini belirtirken, kadın tutuklandı.

15 yaşındaki ikiz kardeşler arkadaşlarının annesiyle seviştiklerini itiraf etti

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, ABD'de polisin her yerde aradığı 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesinin evinde çıplak halde bulundu. Çocuk ve ikizi, kadınla ilişkiye girdiklerini itiraf ederken, kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'de skandal bir olay yaşandı. 15 yaşındaki çocuk kayıplara karışınca polis arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, çocuğu arkadaşının annesi olan Ashleigs Watts'ın evindeki yatak odasında çıplak halde buldu. Watts gözaltına alınırken, çocuk ve ikiz kardeşi Watts ile cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Watss'ın kocası da gece yarısı eve geldiğinde eşini ve çocuğu kanepede çıplak şekilde bulduğunu, çocuğun uyuyormuş gibi yaptığını söyledi. Reşit olmayan kişilerle ilişkiye girmek suçundan tutuklanan kadın suçlu bulunması halinde 30 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

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