15 yaşındaki kız, 10 kişilik ailesini geçindirmek için çamaşır yıkıyor

İsrail kuvvetleri tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik yapılan saldırılar 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor.

Saldırıların sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki el-Şucaiye kentinden göç etmek mecburiyetinde kalan Filistinli Maha ve ailesi Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bir çadırda kalıyor.

​​​​​​​

Kardeşlerden en büyük olanı, 15 yaşındaki Maha, ailesinin geçimini sağlamak için bölgede yaşayan yerinden edilmiş kişilerin çamaşırlarını yıkıyor. Fakat su yetersizliğinden dolayı işini yapmakta zorlanmaya başlayan Filistinli kız ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.