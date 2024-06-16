15 yaşındaki kız sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay akşam sularında ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp isimli genç kız ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tartışmaya başladı.

Ardından defalarca bıçaklanan Çetinalp, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.