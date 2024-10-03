15 yaşındaki kıza istismarda bulunan 2 çocuk babasının savunması dinleyenleri şoke etti

Bolu Mudurnu ilçesine bağlı Karamuratlar köyünde geçtiğimiz yıl 16 Ağustos’ta skandal bir cinsel istismar olayı yaşandı. Kuzenleri ile saklambaç oynayan 15 yaşındaki E.N.B., saklandığı samanlıkta babasının kuzeni 29 yaşındaki Eşref Balta'nın cinsel istismarına uğradı. Balta, E.N.B.'yi tehdit ederek farklı tarihlerde de cinsel istismara devam etti.

Telefon mesajlarından olayın fark eden 15 yaşındaki E.N.B’nin annesi Y.A., Eşref Balta'dan şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına Balta, işlemleri sonrası tutuklandı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Balta hakkında, "Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" "Zincirleme şekilde cebir, tehdit, veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', suçundan dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Balta, savunmasında, E.N.B. ile rızasıyla birlikte olduğunu iddia ederek beraatini talep etti.

KIZIM ONA AĞABEY DERDİ'

Şikayetçi anne Y.A. "Kızım ona hep ağabey derdi. Kızımı doğumundan beri tanır. Bunu bana ve kızıma nasıl yapar? Bir de evli ve 2 çocuk sahibi birisi. Bu nasıl bir insan, nasıl yapar böyle bir çirkin olayı? Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Balta'yı 20 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.