﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı

İHA'nın haberine göre, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, gözünü açtığında evin yandığını gören baba Mehmet A. (53), balkona çıkıp bağırarak çevre sakinlerinden yardım istedi.

Ailenin yardımına koşan komşularının haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede adrese geldi. Anne Hilal A.n’ın (40) kendi imkanları ile dışarıya çıktığı binaya giren itfaiye ekipleri, baba Mehmet A.'yı sağ olarak kurtarmayı başardı.

Ekipler tarafından dairedeki odasında hareketsiz olarak bulunan 1,5 yaşındaki Zeynep A. ise sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangından etkilenmeden binadan çıkan ölen çocuğun annesi Hilal A. şüpheli hareketler sergileyince gözaltına alındı. Hilal A., ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorladığını, daha fazla dayamadığı için kızını boğarak öldürüp daha sonra evi ateşe verdiğini itiraf etti.

Komşularının verdiği battaniyeye sarılarak çalışmaları takip eden baba Mehmet A. ise en son uyumadan kızı ve eşini televizyon izlerken bıraktığını, dumanın etkisiyle uyanıp çevreden yardım istediğini ifade etti. Gözaltındaki annenin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.