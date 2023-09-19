15 yaşındaki Türk kızı Tan Nisan Göksal dünya buz hokeyinde bir ilke imza attı

Türk Buz Hokeyinin Buz Korsanları Spor Klubü'nün yetiştirdiği Tan Nisan Göksal Avusturya DEBL 1 (Damen Eis Hockey Bundesliga) kadınlar liginde oynayan Macar Angels takımına transfer oldu. On beş yaşındaki Tan Türkiye'den yurt dışına transfer olan en genç Türk Buz Hokeyi oyuncusu olarak tarihe adını yazdırdı.

15 yaşındaki Türk kızı Tan Nisan Göksal dünya buz hokeyinde bir ilke imza attı

Macaristanda ve Avusturya DEBL1 liginde oynayan ilk en genç Türk Buz Hokeyi Sporcusu 15 yaşındaki Türk kızı Tan Nisan Göksal dünyada bir ilke imza attı.

Türk Buz Hokeyinin Buz Korsanları Spor Klubü'nün yetiştirdiği Tan Nisan Göksal Avusturya DEBL 1 (Damen Eis Hockey Bundesliga) kadınlar liginde oynayan Macar Angels takımına transfer oldu. On beş yaşındaki Tan Türkiye'den yurt dışına transfer olan en genç Türk Buz Hokeyi oyuncusu olarak tarihe adını yazdırdı.

Tan Nisan Göksal buz hokeyine 6 yaşında küçük yaşta İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü'nde başladı ve 9 senedir bu kulübün sporcusu. Tan Nisan Göksal heyecanlı ancak azimli olduğunu dile getirirken, “Buz hokeyindeki amacım A Milli olup buz hokeyinin başarılı sporcuları arasında ülkemizi tüm organizasyonlarda başarı ve hakkı ile temsil etmek. ” diye konuştu.

Türkiye; IIHF organizasyonlarında dünya sıralamasında kadınlar da orta (28’ncilik) başarı grafiğine sahip iken, erkekler de kadınlarımızın başarısı kadar olmasa da (38’ncilik) her geçen daha iyiye giden bir başarı grafiğine sahip.

Tan Nisan Göksal’ın başarısı Avrupa basınında da gündeme geldi. Çeşitli yayın kuruluşları Göksal’a röportajlarında yer verdi.

Tan Nisan Göksal, tecrübeli takım arkadaşları ile beraber takımın ilk sırasında maça çıkıyor ve oynuyor. Tan, transfer ücreti almadı ancak maçlar boyunca karşılaşma masraflarını yeni takımı karşılıyor…

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