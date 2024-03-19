15 yaşından büyük arabası olan bayram edecek. Bakanlık hazırlıklara başladı

Kaynak: Haber Merkezi
15 yaşından büyük arabası olan bayram edecek. Bakanlık hazırlıklara başladı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 15 yaş ve üzeri araç sahiplerini sevindirecek bir kararı açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken araç sahiplerini ilgilendiren bir konuyla ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Palandöken araçlarına yaşlarına yönelik bir teşvik programının yeniden uygulanması gerektiğini söyledi.

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15 YAŞ BÜYÜK ARAÇLAR

2019 yılında sonlandırılan hurda teşvikinin tekrar yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Palandöken, program kapsamında, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara verilen 15 bin liralık teşvikin yeniden hayata geçirilmesini savunuyor.

Eski çürümüş araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu da açıkladı.

VERGİ BORÇLARI

Araçlarını hurdaya verenlere çeşitli imtiyazlar sağlanmasını öneren Palandöken, özellikle vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar talep ediyor.

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