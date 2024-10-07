15 yıl boyunca tek tek topladı! Koleksiyonun değeri dudak uçuklatıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
15 yıl boyunca tek tek topladı! Koleksiyonun değeri dudak uçuklatıyor

Vinç işletmecisi Okan Kayışoğlu’nun, 15 yıldır tek tek topladığı nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan model araç koleksiyonunun değeri dudak uçuklatıyor.

Bolu'da yaşayan Okan Kayışoğlu, 15 yıldır özenle biriktirdiği koleksiyonu için evinde özel bir oda ayırdı. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan koleksiyonlarını, ışıklı dolaplarda sergiliyor.

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ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

40 yaşındaki Okan Kayışoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirerek nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan geniş bir model araç koleksiyonu oluşturdu.

Kayışoğlu, topladığı parçaları evinin özel bir odasında sergiliyor. Kayışoğlu’nun koleksiyon değeri yaklaşık 2 milyon ve her geçen gün yeni model arabalarla koleksiyonunu zenginleştiriyor.

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"15 SENEDİR BİRİKTİRİYORUM”

Bu koleksiyonunun çocukluk merakı olduğunu aktaran Okan Kayışoğlu, "15 senedir koleksiyon için uğraşıyorum. Aslında çocukluğumdan da devam ediyordu ama askere gidince ara vermek zorunda kaldım.

Askerden geldikten sonra koleksiyonuma yine devam ettim. İşimden dolayı iş makinelerine ayrı bir merak duyuyorum."

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"2 MİLYON LİRALIK ODA"

Koleksiyonunun yaklaşık değerinin 2 milyon lira olduğunu söyleyen Kayışoğlu, "Hatta belki 2 milyon lirayı da geçebilir. Bu odaya '2 milyonluk oda' diyebiliriz" dedi.

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