150 bin liralık faizsiz kredi desteği. Detaylar belli oldu

Aile ve Gençlik Bankası üstünden yeni evlenen çiftlere 2 yıl süre boyunca geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi desteği verilecek.

Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısını, kapsamını ve çalışma şartlarını içeren yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan fona petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından gelen paranın yüzde 20'si ayırılacak. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlerin girişimciliğe yönelik projelerine destek verilecek, aile kurmak isteyen kişilere faizsiz kredi verilecek.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili Milliyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Bayram, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu, Sosyal hizmetler çerçevesi altında birçok yardımda bulunulduğunu, bunun son örneğinin ise de Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması ile beraber gerçekleşeceğini söyledi.

Bayram, Aile ve Gençlik Fonu’nun savunma sanayiinden elde edilecek gelir ile Gabar’da bulunan petrol, doğal gaz keşiflerinden elde edilen gelirlerin bu fona aktarılması şeklinde oluşturulan bir fon olduğunu söyledi.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNİN

Faizsiz kredi desteğinde önceliğin deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların olduğunu söyleyen Bayram, daha sonraki zamanlarda bu kredi desteğinin tüm yurda yayılacağını ifade etti.

"AYLIK TAKSİT 3 BİN 125 TL"

Kredi desteğinde ilk açıklanan pakete göre 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl geri ödeme şeklinde olacağını belirten Bayram, “150 bin TL’yi gençler alacak, 2 yıl ödeme yapmayacak daha sonrasında 48 ay faizsiz bir şekilde ödeyecekler. Bu da aylık bazda 3 bin 125 TL demektir” ifadelerini kullandı.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bayram, “E-Devlet üzerinden evlilik kredisi yazılıp başvurular yapılabilir. Öncelik deprem bölgesindeki gençler için düşünülüyor. Daha sonrasında diğer bölgelere de gelmesi planlanıyor. Sene sonu itibarıyla ya da gelecek sene itibarıyla kredilerin diğer illere yayılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kredi desteğinin her bir gence değil evlenecek çiftlere verileceğini belirten evlilikten önce mi sonra mı destek verileceğinin tam açıklanmadığını, fakat her bir çifte verileceğini, çiftlere ayrı ayrı toplam 300 bin TL verilmeyeceğini toplam olarak 150 Bin TL verileceğini ifade etti.