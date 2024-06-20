150 lira olan yurt dışı çıkış harç puluna rekor zam geliyor! GİB belgesini paylaştı

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen’in paylaştığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olduğu iddia edilen belgeye göre, yurt dışına çıkış harcından muaf tutulacak kişiler ve durumlar şu şekilde belirlendi:

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar

7 yaşını doldurmamış olanlar

Pasaport ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik kartı ile çıkış yapanlar

Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı.

2023 yılında 9 milyona yakın kişi yurt dışına çıkış harcı öderken, 2024 yılında da benzer sayıda kişinin yurt dışına çıkış yapması bekleniyor. Yeni harç tutarının 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanmakta.