150 lira olan yurt dışı çıkış harç puluna rekor zam geliyor! GİB belgesini paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
150 lira olan yurt dışı çıkış harç puluna rekor zam geliyor! GİB belgesini paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarında ödedikleri harç tutarı, yeni düzenleme ile önemli bir artışa gidiyor. Mevcut durumda 150 TL olan yurt dışına çıkış harcı, iddialara göre 3.000 TL’ye yükseltilecek. Bu artış, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak ve Cumhurbaşkanına verilen yetki de bu düzenlemeye göre güncellenecek.

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen’in paylaştığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olduğu iddia edilen belgeye göre, yurt dışına çıkış harcından muaf tutulacak kişiler ve durumlar şu şekilde belirlendi:

  • Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar
  • 7 yaşını doldurmamış olanlar
  • Pasaport ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik kartı ile çıkış yapanlar
  • Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı.

2023 yılında 9 milyona yakın kişi yurt dışına çıkış harcı öderken, 2024 yılında da benzer sayıda kişinin yurt dışına çıkış yapması bekleniyor. Yeni harç tutarının 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanmakta.

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