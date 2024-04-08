150 metreden düştü öldü

Kaynak: Artı49
150 metreden düştü öldü
Alman bir yürüyüşçü, Avusturya Alpleri’ndeki tek başına çıktığı gezide trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 43 yaşındaki bu kişi, zirveye doğru yaptığı yolculuğu yarıda kesip ailesine dönüşe geçtiğini bildirdiği bir video mesaj gönderdikten sonra düşerek öldü.

Korkunç olay, Tirol bölgesindeki Wängle yakınlarında, Schneidspitze zirvesinde gerçekleşti. Yürüyüşçü, 2 bin metre yükseklikteki zirvenin altında olduğunu ve eve dönmekte olduğunu belirttiği mesajını Cumartesi günü gönderdi fakat eve dönmedi. Ailesinin endişesi üzerine polise haber verildi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Ertesi gün, polis helikopteri tarafından Bavyera sınırı yakınlarında, tehlikeli bir bölgede yürüyüşçünün bedeni bulundu. Polis, adamın karlı bir zeminde kayıp yaklaşık 150 metre yükseklikten düşmüş olabileceğini düşünüyor.

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