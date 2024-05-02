12 bakanın koltuğu elden gidiyor! Ünlü gazeteci ‘teyitli bilgi’ diyerek tek tek isim açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
12 bakanın koltuğu elden gidiyor! Ünlü gazeteci ‘teyitli bilgi’ diyerek tek tek isim açıkladı
Ankara’da 5 bakanın koltuğunun sağlam olduğu, 12 bakanın ise değişme ihtimali bulunduğuna ilişkin kulis bilgisi geldi.

Gazeteci Şaban Sevinç X hesabından dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Sevinç, “Teyitli bilgidir, koltuğu sağlam 5 bakan” başlığıyla paylaştığı bilgilerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in koltuğunun sağlam olduğunu iddia etti.

Sevinç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu 5 isim dışında kalan 12 bakan hakkında bir değişiklik yapabileceğini ileri sürdü.

5 BAKANIN KOLTUĞU SAĞLAM

İşte Sevinç’in ‘Teyitli bilgi’ diyerek X hesabından paylaştığı haber:

31 Mart sonrası Kabinede değişiklik yaklaşırken Ankara’da kulislere yayılan bilgilere göre yeri sağlam görülen 5 bakan şöyle.

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki özellikle deprem bölgesindeki performansı ve Hatay’ı AKP’nin kazanmasındaki rolü nedeniyle Erdoğan’ın takdirini kazanmış durumda. Hatay AKP için oldukça büyük önem taşıyordu. Ve Özhaseki’nin bunun başarılmasında öne çıktığı konuşuluyor.
  2. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Görev bilinci ve muhalif kesimden bile sempati toplaması nedeniyle Yerlikaya da Erdoğan tarafından takdir ediliyor.
  3. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler zaten siyasi kimliği olmadığı için değişmesi beklenmiyor.
  4. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hem Ortadoğu, hem de ABD bağlantıları ve Gazze olayındaki aktif mücadelesi nedeniyle Erdoğan’ın tuttuğu bir isim.
  5. Ve tabi ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

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