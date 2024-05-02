Otomobil binanın 3’üncü katına çarptı

Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 9 numaralı 899 Caddesi üzerinde bulunan Level50 binasının otoparkına girdi.

Aracının hakimiyetini kaybeden sürücü otoparkın korkuluk demirlerini parçalayarak 902 Sokak'ta bulunan 4 numaralı Duru apartmanın 3’üncü katına çarptı.

06 EBF 673 plakalı Fiat marka otomobil darbeyle binanın 3. kat duvarını kırıp bahçeye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Binada maddi hasar meydana gelirken kırılan duvarın bulunduğu odada kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.