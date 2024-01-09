150 milyon lira vurgun yaptıkları iddia edilen Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: DHA
150 milyon lira vurgun yaptıkları iddia edilen Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı
150 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Talu çiftinden Kıvanç Talu, “Son dönemlerde bir sarmala girmiştim. Öyle ki kendi kullandığım ancak eşimin babası adına olan Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım” dedi.

150 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri iddiasıyla İstanbul Havalimanında tutuklanıp gözaltına alınan Kıvanç-Beril Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı.

“60 PROJE OLUŞTURDUK”
Gürcistan’dan İstanbul’a giriş yaptıkları esnada tutuklanan çiftten Beril Talu ifadesinde, aylık kazancının 60 bin lira olduğunu belirtirken işinden ayrıldıktan sonra eşiyle beraber kendilerine ait 'Var böyle tipler' organizasyon ve nakliye hizmetleri limited şirketinde faaliyet göstermeye başladıkları, yaklaşık 60 proje oluşturduklarını belirtti. Beril Talu ayrıca, projelerden 5-6 tanesini hayata geçirdiklerini ancak 10-15 tanesinin iptal olduğunu ya da ertelendiğini açıkladı.

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“BORÇLAR ARTINCA ÖDEYEMEZ OLDUK”
Beril Talu yurtdışına gitme nedenlerini, haklarında çıkan haberler dolayısıyla can güvenliklerinin tehlikeye girmesi olarak açıklarken “Eşimle birlikte hiçbir şekilde bu kişileri dolandırmak veya borçlarımızı ödememek gibi niyetimiz yoktu ancak borç aldığımız kişiler yüzde 100'ün üzerinde dahi faizler talep etmeye başladılar. Dosyada bulunan suç duyurularından da bunu zaten görebilirsiniz. Borçlarımız tahmin edemeyeceğimiz şekilde çok büyüyünce ödeyemez duruma düştük” dedi.

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“BORCU BORÇLA KAPATMAKTAYDIM”
Aylık gelirinin 40 bin lira olduğunu belirten Kıvanç Talu ise ifadesinde, projelerinin iptal olması sonrası yakın çevrelerinden borç talep ettiklerini aldıkları borçlarla hem önceki borçları hem de projeler için nakit ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Talu ayrıca, son dönemlerde içine girdiği sarmal nedeniyle kendi kullandığı ancak eşinin babasının üzerine olan Porsche marka aracını, şirketine ait bir aracı ve tekneyi satmak zorunda kaldığını belirtti. Talu kredi çektiğini ve borcu borçla kapatmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

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