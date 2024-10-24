150 yıllık beyaz eşya devi iflas etti. Çalışanlar işsizler ordusuna katılacak

Almanya’nın köklü firmalarından Schrutka-Peukert, 150 yıllık geçmişine rağmen iflas başvurusunda bulundu. Şirket, artan maliyetler ve siparişlerin durması nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bavyera’da soğutucu ve satış tezgahları üreten bu ünlü firmanın, en büyük müşteri kitlesini fırıncılar ve kasaplar oluşturuyordu. Ancak şu anda şirketin geleceği belirsizlik içinde.

Bayreuth Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Schrutka-Peukert’in müdürü Steffen Cyris, iflasın kaçınılmaz hale gelmesinin sebeplerini aktardı. Cyris, “Artık sipariş alamıyoruz,” diyerek durumu özetledi. İflas öncesi dönemde yoğun bir çaba harcandığını ancak bu çabaların sonuç vermediğini belirtti.

Cyris, yaşanan bu zor sürecin arkasında genel ekonomik durgunluğun olduğunu vurguladı. Almanya’da artan enflasyon, tüketicilerin indirim mağazalarına yönelmesine neden oldu. Bu durum, geleneksel işletmelerin müşteri kaybetmesine yol açtı. Ayrıca, pandemi ve Ukrayna savaşı gibi dış faktörler enerji maliyetlerini artırdı ve durumu daha da kötüleştirdi.

Schrutka-Peukert’te 80 çalışan bulunuyor ve birçok kişi, 40 yıldan fazla bir süredir bu firmada çalışıyor. İflas haberinin ardından, çalışanlar büyük bir endişe ve üzüntü yaşadı. Cyris, iflas başvurusunu açıklarken, “Artık bir çıkış yolu göremediğimiz bir noktaya geldik” dedi.

Buna rağmen, Cyris hala mücadele etmeye kararlı. Şirketi yeniden canlandırmak ve işleri yoluna koymak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Şu an için çalışanların maaşları güvende; IG-Metall sendikası da iş güvencesi için destek sunmayı teklif etti.