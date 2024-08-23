156 hobi bahçesinin yıkılmasına başlandı

Kaynak: AA
156 hobi bahçesinin yıkılmasına başlandı

İzmir Menderes'te kanunlara aykırı bir şekilde inşa edildiği tespit edilen 156 adet hobi bahçesinin yıkıldığı aktarıldı.

İzmir Menderes Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine uymayan bir şekilde yapılan 156 adet hobi bahçesi için yıkım kararı alındığı ifade edildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hobi bahçelerinde kullanım amacının dışına çıktığını aktardı.

Aynı zamanda mevzuata aykırı bulunan tüm yapıların yıkılacağını aktaran Çiçek, "Tarım arazilerimizin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın." dedi.

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