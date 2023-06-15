158 yıllık Beylerbeyi Sarayı göz kamaştırıyor

AA

Osmanlı Devleti’nde yazlık saray ve devlet konuk evi olarak kullanılan, İstanbul Boğazı kıyısındaki eşsiz görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 158 yıllık Beylerbeyi Sarayı, görüntülendi.

Yapıldığı dönemde çoğunlukla yazlık saray ve devlet konuk evi olarak kullanılan, üst düzey misafirlere tahsis edilen bir devlet misafirhanesi de olan Sarayın dış cephesi neo-klasik, barok ve rönesans etkileri ile Batılı bir görünüme sahipken, iç mekan yapısı ve süslemelerin geleneksel saray yapısına göre tasarlandı.

İç mekan süslemelerindeki yoğunluk ve gösterişlilik Selamlık Bölümü'nde ön plana çıkan Sarayın bu kısımlarda özellikle mermer taklidi sıva (stuko mermer), tuval üzeri kalem işi süsleme ve altın varak ağırlıklı olarak yer alıyor.