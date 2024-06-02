159 yıllık mektep kütüphane oluyor

Sofular Mahallesi'nde 1865 yılında inşa edilen ve uzun yıllardır atıl durumda olan tarihi bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edildikten sonra, 1 yıl önce restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve bir saat kulesine sahip olan 4 katlı tarihi binadaki restorasyon çalışmalarının bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Kampüs alanındaki bu bina, halk kütüphanesine dönüştürülerek binlerce kaynağın öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitleye sunulması hedefleniyor.

Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Binamız, Merzifon Amerikan Koleji müştemilatının bir parçası olarak Kızlar Mektebi adıyla biliniyor. İlk olarak ders alanı olarak inşa edilen bina, Cumhuriyet'in ilk yıllarında uzun süre kız okulu olarak hizmet vermiştir" dedi.