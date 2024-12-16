16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor. Aile Bakanı duyurdu

TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesine ilişkin değerlendirmesinde, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve sizlerin destekleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemizi Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 5 ilimizde pilot olarak başlatmıştık. Doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye’yi de dahil ederek proje alanını genişlettik. Proje kapsamında bugüne kadar 5 bin 350 çiftimize 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirerek, kurdukları yeni yuvalarına katkıda bulunduk. 12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Bu projemizi ülke geneline yaygınlaştırarak, daha fazla gencimizin faydalanmasını hedefliyoruz. Bakanlık olarak aileleri tüm bireyleriyle güçlendiren bir perspektifle düzenlediğimiz evlilik öncesi eğitim ve aile eğitim programlarımızla 6,7 milyon kişiye destek olduk” dedi.

“BU YIL 421 ÇOCUĞUMUZ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ”

Bakan Göktaş, ’çocuğun üstün yararı’ ilkesini esas aldıklarını ifade ederek, “Çocuklarımızı donanımlı, özgüveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların her türlü riskten korunmasını, sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak en büyük önceliğimizdir. Bu kapsamda çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi daha da geliştiriyoruz. Kurum bakımında köklü bir dönüşüme imza attık. Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, çocuklarımıza aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu yıl Ordu, Hatay ve Mersin’de üç yeni çocuk evleri sitesi ile Kayseri’de bir ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesini açtık. Ülkemizin dört bir yanında bulunan bin 366 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde 14 bin 561 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için sporu ve sanatı bir yaşam biçimi haline getirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin 229 çocuğumuzu farklı sanat dallarıyla, 6 bin çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Şu an 2 bin 134 çocuğumuz spor hayatını lisanslı olarak sürdürürken, 46 çocuğumuz milli sporcudur. Bu yıl 421 çocuğumuz üniversiteye yerleşti” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİ'NİN ÖNEMİ

Kadınlarla ilgili çalışmalara değinen Göktaş, “Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 37,8’e, kadın istihdam oranını yüzde 33,2’ye yükselttik. 12. Kalkınma Planımızla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1’e, istihdam oranını ise yüzde 36,2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda temiz teknoloji alanında çalışan girişimci kadınların projelerini TÜBİTAK iş birliğiyle ödüllendiriyor ve bu alanda büyümelerine katkı sunuyoruz. Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için yürüttüğümüz eğitim programlarımızla 45 binin üzerinde kadına ulaştık. Bugüne kadar bin 207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Özel sektörle iş birlikleri geliştirerek, ürünlerinin daha nitelikli bir stratejiyle pazarlanmasına katkıda bulunuyoruz. Kadın girişimcilere yönelik sunduğumuz eğitim, danışmanlık, araştırma ve finansman desteklerini tek bir portalda bir araya getirdik. 81 ilimizde 760 bin kişiye ulaştığımız finansal okuryazarlık eğitimlerini yaygınlaştırmak için bu yıl SPK ile iş birliği başlattık. Teknoloji alanında kadınlara yönelik fırsatların artırılmasını toplumsal ilerlemenin de kapılarını araladığına inanıyoruz. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ile bin 200’ün üzerinde kız öğrenciye kendilerini geliştirmeleri için önemli fırsatlar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.