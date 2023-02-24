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16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 

Denizli’de 16 yaşındaki çocuk, ambulans şoförlüğü yapan babasını pompalı tüfekle başına ateş ederek öldürdü. O esnada evde bulunan abla sinir krizi geçirirken, hemşire annenin nöbette olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:50
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16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 

16 yaşındaki çocuk ablasının önünde baba katili oldu 
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İHA'nın haberine göre, olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde K. G. (16) ile ambulans şoförü olan babası Hakan G. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. 

Çıkan tartışmanın ardından 16 yaşındaki çocuk, eline aldığı pompalı tüfekle babasının başına ateş etti. Saçmaların isabet etti ettiği baba kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O esnada evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler ardından 16 yaşındaki çocuğu suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. 

Yapılan olay yeri incelemenin ardından Hakan G’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sinir krizi geçiren abla güçlükle sakinleştirilirken, hemşire annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı. 

Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan; baba ile çocuk arasında öncesinden sık sık tartışma olduğu ve çocuğun karakolda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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