16 yaşındaki çocuk çağırdığı taksi gelmeyince elinde silahla durağı bastı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının failinin 16 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi. Taksi çağıran çocuk taksinin gelmemesi üzerine sinirlenerek taksi durağına gitti. Yanında bulunan silahla durağa giren çocuğun katliam yapmasının önüne ise silahın tutukluk yapması geçti.

Silahı ateşleyemeyen çocuk taksi durağının camlarını kırarken taksi durağında bulunan çalışanların müdahalesi ile olay yerinden kaçtı. Meydana gelen olay polise ihbar edilince yapılan araştırma ile çocuğun izi bulundu. Polislerce gözaltına alınan çocuk emniyete götürüldü.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA CAMLARI KIRDI

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi.

Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 16 yaşındaki U.B.K.’nin ifadesi alınmaya başlanırken işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Sicilinin kabarık olması da dikkate alınarak adliyede çocuk hakkında ilk karar verilecek.