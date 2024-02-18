16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber yok

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2128. Sokak'ta ikamet eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Dilek Çakılkaya, yaklaşık 1 hafta önce okula gitmek için evinden ayrıldı.

Okulun çıkış saatinin geçmesinden sonra eve gelmeyen ve hala da kendisine ulaşılamayan Dilek Çakılkaya’nın annesi olanları polise aktardı.

Polis ekipleri, genç kızı bulmak için bir çalışma başlattı. Gözü yaşlı bir şekilde kızlarından haber bekleyen aile, kızlarını görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin 112’yi aramasını ve durumu polis ekiplerine aktarmalarını istedi.

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