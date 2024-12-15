Düzce'de sahte para operasyonu: 1 tutuklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte dolar bastığı iddia edilen H.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin bulunabileceği 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1650 adet sahte 100 dolarlık banknot, 1247 adet sahte 200 TL'lik banknot, para sayma makinesi, 48 özel solüsyonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 basıma hazırlanmış kağıt ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sahte para imal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





Para piyasaları uzmanlarından mesaj: Sahte dolar krizi iki hafta içinde çözülür