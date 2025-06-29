16 yaşındaki oyuncu futbol dünyasını karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
16 yaşındaki oyuncu futbol dünyasını karıştırdı

Reims, 16 yaşındaki futbolcusu Khalil-Liam Kie ile profesyonel sözleşme imzalarken gelen tepkiler sonrası sert bir açıklama yayınladı.

Fransa Ligi takımlarından Reims altyapısından yetişen 16 yaşındaki stoper Khalil-Liam Kie ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada oyuncunun 16 yaşında görünmediği konusunda zorbaca yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Reims kulübü bir açıklama yayınladı.

REIMS'TEN SERT TEPKİ

"Fransız oyuncu ile ilgili yapılan yorumlar hakkında Kulübümüz, kişisel ve profesyonel olarak gelişmekte olan 16 yaşındaki bir çocuğa yönelik böylesi bir yorum dalgasına tahammül edemez. Mizah ve zorbalık arasında olan ince çizgiyi insanlar aşmamalıdır."

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