16 yaşındaki suç makinesinin 107 yıl hapis cezası var: Yaşı küçük dosyası büyük

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında failin kimliğini tespit etti.
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Polis, A.Ç'yi (16) dün kovalamaca sonucu yakaladı.
UYAP sorgusunda hırsızlık suçundan hakkında 15 ayrı dosyadan toplam 107 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen A.Ç'nin, ayrıca 103 farklı hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi.
Hükümlünün, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.