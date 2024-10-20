16 yaşındaki suç makinesinin 107 yıl hapis cezası var: Yaşı küçük dosyası büyük

Düzenleme: Kaynak: AA
16 yaşındaki suç makinesinin 107 yıl hapis cezası var: Yaşı küçük dosyası büyük

İzmir'de 107 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki hükümlü yakalandı. Hükümlünün, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında failin kimliğini tespit etti.

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Polis, A.Ç'yi (16) dün kovalamaca sonucu yakaladı.

UYAP sorgusunda hırsızlık suçundan hakkında 15 ayrı dosyadan toplam 107 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen A.Ç'nin, ayrıca 103 farklı hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Hükümlünün, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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