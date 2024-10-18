'Yenidoğan çetesi' mağduru annenin feryadı yürekleri dağladı: Evladım cinayete mi kurban gitti?

Yenidoğan çetesi Türkiye'nin gündemine oturdu. 47 kişiden oluşan çetenin yenidoğan bebekleri anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, bu süreçte birçok bebeğin de ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Çetenin mağdur ettiği birçok aile ise sosyal medya hesabından yaşananlara isyan etti, yürek yakan paylaşımlar art arda gelmeye başladı.

Acılı anne 2020 yılında doğan oğlunu 10 gün sonra kaybettiğini belirterek sosyal medya hesabından sitem etti.

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"Benim oğlum ihmaller sonucu mu öldü?" diyen acılı annenin sözleri yürekleri dağladı.

İşte acılı annenin paylaşımları:

"BENİM OĞLUM İHMALLER SONUCU MU ÖLDÜ?

Benim oğlum ihmaller sonucu mu öldü?

Ben bu soru işaretiyle ne yapacağım. Kendimi düşünmekten nasıl alıkoyacağım. Bu bir cinayet. Kime güveneceğim. Allah belanızı versin.

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Oğlum Umut’um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığı evladım cinayete mi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek? Beni bu düşüncelerden kim arındıracak? Bana bunun cevabını kim verecek?

Oğlum Umut’um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığı evladım cinayetemi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek? Beni bu düşüncelerden kim arındıracak? Bana bunun cevabını kim verecek? #Fıratsarı #bebekkatili #yenidoğançetesi pic.twitter.com/pRijA629Px — Burcu Gökdeniz (@pmkbrc) October 18, 2024

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"HABERİ GÖRÜNCE AKLIMI YİTİRDİM"

Haberi görünce aklımı yitirdim. 2020 senesinde doğumdan sonra Fırat sarı kontrolünde 10 gün yoğun bakımda yattı oğlum ve 10 günün sonunda ne yazık ki vefat etti yavrum. O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım.