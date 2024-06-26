16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘uyuşturucu kullanma’ suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Selahattin Demir’in yakalanması için hareke geçerek çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca teslim olmak yerine polisten kaçan Demir’i, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Demir, yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan firari hükümlünün önce adliyeye, sonra da cezaevine götürüldüğü öğrenildi.