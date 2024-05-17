16 yıllık sırrın altından vahşet çıktı

Gaziantep'te yaklaşık 16 yıldır kayıp olarak aranan Erdal Öztürk'ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisler öldürülen Erdal Öztürk'ün kaybından kısa bir süre sonra başka birisiyle evlendirilen dini nikahlı eski eşinden şüphelendi. Kadını ve ailesini fiziki takibe aldı. Cinayeti itiraf eden şüpheli kişilerden Erdal Öztürk’ün parçalandıktan sonra lastikle yaktıkları ortaya çıktı.

Polis bulduğu deliller doğrultusunda yaşanan olayla ilgili Erdal Öztürk'ün kayınbabası Hanifi Yılgın, ve Öztürk’ün kayınbiraderleri Mehmet Hanifi Yılgın Orhan ve bacanağı Resul Yılgın'ı gözaltına aldı.

2008'DE KAYBOLDU BİR DAHA İZİNE ULAŞILAMADI

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine dini nikahlı eşiyle yaşayan ve o zamanlar henüz 23 yaşında olan Erdal Öztürk, 2008 yılında kayboldu. Erdal Öztürk'ün ailesi çocuklarına ulaşamayınca emniyete giderek çocuklarının ortadan kaybolduğunu ifade etti. Yıllarca süren araştırmalar sonrası Erdal Öztürk'ün izini bulamayan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdal Öztürk dosyasını 2023 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devretti.

EKİPLER 1 YIL BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP GERÇEKLEŞTİRDİ

Konuyla ilgili özel bir ekip görevlendirildi. Ekipler, Öztürk’ün Dini nikahlı eşini ve akrabalarını 1 yıl boyunca takibe aldı. Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 şüpheliyi geçtiğmiz günlerde gözaltına aldı. Yapılan çapraz sorgu sonrası 4 şüpheli Erdal Öztürk'ü öldürüp gömdüklerini polis ekiplerine anlattı. Cinayeti itiraf eden şüpheli kişilerin Erdal Öztürk'ü parçalayarak lastikle yaktıkları ve gömdükleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESET PARÇALARI YAPILAN KAZIDA BULUNDU

Zanlıların ifadesi sonrası polis ekipleri Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş arazide 2 gün boyunca kazı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, iş makineleri ile gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarında yaklaşık 6 metre derinlikte yanmış lastik parçaları ile bir cesede ait kemikler ele geçirdi.

"KAYIP KARDEŞİMİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK”

Kayıp bildikleri kardeşlerinin cinayete kurban gittiğini 16 yıl sonra öğrendiklerini ifade eden ağabey Coşkun Öztürk (44), 2008 yılında kardeşi Erdal Öztürk’ün bir anda kaybolduğunu, o tarihten bugüne kadar aradıklarını ama sonuç alamadıklarını, Yaklaşık bir hafta önce de emniyetin çalışmaları sonucu olayın cinayet olduğunun ortaya çıkarıldığını, kardeşini kayınbabası, 2 kayınbiraderleri ve bacanakları iş yerlerinde öldürdükten sonra gömdüklerini ifade etti. Öztürk, “Aile olarak çok acılıyız, en ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi.

"ZANLILAR AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK"

Aile avukatı Önder Alkurt ise yaşanan vahşete ve vahşetin 16 yıl sonra ortaya çıkarılmasına vurgu yaparak zanlıların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaklarını ifade etti. Cinayeti işlediklerini itiraf eden 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.