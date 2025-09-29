16 yıllık tekstil firması iflasın pençesinde

Denizli’nin köklü firmalarından Ayden Tekstil, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girdi. 2009’da kurulan ve ev tekstili sektöründe havlu, bornoz, mutfak, bebek ürünleri, nevresim ve pike gibi geniş bir ürün yelpazesiyle tanınan firma, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’ndeki merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Ancak artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve pazardaki rekabet, firmayı mali açıdan zora soktu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 22 Eylül’de Ayden Tekstil’e üç aylık geçici koruma süresi verdi. Süreçte bağımsız denetçi Nihal Özkan, mali müşavir Süheyla Sarıhan ve avukat Kemal Gökay Çelik görevlendirildi.

Ayden Tekstil, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ISO 9001 kalite standartları ve OEKOTEX 100 çevre- insan sağlığı sertifikalarıyla üretim yapıyor. Sektörde yenilikçi yaklaşımıyla bilinen firma, teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün çeşitliliğini artırıyordu. Ancak küresel ekonomik dalgalanmalar ve tekstil sektöründeki daralma, firmanın borçlarını yapılandırma yoluna gitmesine neden oldu.