16 yıllık tekstil firması iflasın pençesinde

Kaynak: Haber Merkezi
16 yıllık tekstil firması iflasın pençesinde

Denizli’de 16 yıllık Ayden Tekstil, mali kriz nedeniyle konkordato ilan etti. Firma, ev tekstili üretimine devam etmek için mahkemeden koruma talep etti.

Denizli’nin köklü firmalarından Ayden Tekstil, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girdi. 2009’da kurulan ve ev tekstili sektöründe havlu, bornoz, mutfak, bebek ürünleri, nevresim ve pike gibi geniş bir ürün yelpazesiyle tanınan firma, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’ndeki merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor.

111.jpg

Ancak artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve pazardaki rekabet, firmayı mali açıdan zora soktu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 22 Eylül’de Ayden Tekstil’e üç aylık geçici koruma süresi verdi. Süreçte bağımsız denetçi Nihal Özkan, mali müşavir Süheyla Sarıhan ve avukat Kemal Gökay Çelik görevlendirildi.

33.jpg

Ayden Tekstil, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ISO 9001 kalite standartları ve OEKOTEX 100 çevre- insan sağlığı sertifikalarıyla üretim yapıyor. Sektörde yenilikçi yaklaşımıyla bilinen firma, teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün çeşitliliğini artırıyordu. Ancak küresel ekonomik dalgalanmalar ve tekstil sektöründeki daralma, firmanın borçlarını yapılandırma yoluna gitmesine neden oldu.

444.jpg

Son Haberler
"Bölge" 26 Ekim’de BOA Sahne'de prömiyer yapacak
"Bölge" 26 Ekim’de BOA Sahne'de prömiyer yapacak
Çocuklar parkı yaktı
Çocuklar parkı yaktı
Soğuk hava dalgası, kalp sağlığı için gizemli bir alarm zili çalıyor
Soğuk hava dalgası, kalp sağlığı için gizemli bir alarm zili çalıyor
Öğretmenini bıçakladıktan sonra intihar eden 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Öğretmenini bıçakladıktan sonra intihar eden 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Hareketsizlik ve obezite ölüm getiriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Hareketsizlik ve obezite ölüm getiriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar