162 yıllık lezzete özel fiyat

"Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "Kendini koruyan kent", "En iyi korunan 20 kent" gibi unvanları bulunan Safranbolu ilçesinin susamsız simidi ‘Safranbolu Simidi’ 162 yıldır lezzetini koruyor.

Odun ateşinde pişirilen simit vatandaşların tercihi olurken, fırın sahibi Mehmet Koca 162. yıla özel kampanya yaparak 5 TL’den satışını yapıyor.

Mehmet Koca, ‘Safranbolu Simidi’nin üretimini dördüncü kuşak olarak devam ettirdiğini söyledi.

Safranbolu Simidi’nin diğer yöredeki simitlerden çok farklı olduğunu belirten Koca, “Bunlar makarna gibi sıcak suda bakır kazanlarda haşlanıp, odun ateşinde gördüğünüz gibi odun ateşinde pişer. Biz bu işi 162 yıldan beri devam ettiriyoruz. Bunu sürekli vurguluyorum ama bu yıla özel bir kampanya yaptık. Safranbolu Simidi’ni 5 lira yaptık. Vatandaşlarımız, halkımız yesin diye. Öyle bir kampanya yapalım dedik” dedi.

Kampanyanın bir süresinin bulunmadığını ifade eden Koca, “Bizim zaten talepten yana hiçbir sıkıntımız yok. Safranbolu halkına bir jest olsun istedik. Yarı yarıya indirim yaptık. Yaptığımız kampanyamıza bizim buranın lakabıyla ‘Hora Geçü’ dedik” diye konuştu.